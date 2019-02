Papst-Appell in Emiraten: „Herz entmilitarisieren“

Flammende Rede gegen Kriege in der Region

Der Papst kritisierte auch „das Wettrüsten, die Ausweitung der eigenen Einflussbereiche und eine aggressive Politik zum Nachteil anderer“. Er sprach etwa direkt die Kriege in der arabischen Welt an. „Die Brüderlichkeit aller Menschen verlangt von uns als Vertreter der Religionen die Verpflichtung, jegliche Form der Billigung des Wortes Krieg zurückzuweisen. Überlassen wir es seiner erbärmlichen Grobheit. Wir haben seine katastrophalen Folgen vor Augen. Ich denke dabei insbesondere an Jemen, Syrien, Irak und Libyen.“