Papst beginnt Reise auf Arabischer Halbinsel

130.000 Gläubige erwartet

Nach der Ankunft stehen am Sonntag noch keine Termine für den Papst auf dem Programm. Am Montag wird er offiziell von Kronprinz Mohammed bin Said Al-Nahjan empfangen. Danach ist ein Treffen mit dem Muslimischen Ältestenrat in der Scheich-Said-Moschee vorgesehen. Abschließend hält Franziskus auf dem interreligiösen Treffen eine Ansprache. Am Dienstag werden zu einer Messe in einem Sportstadion rund 130.000 Gläubige erwartet - viele sollten auch aus den Nachbarstaaten anreisen.