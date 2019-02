Fire TV Stick 4K: Amazons Einstieg in die UHD-Welt

Überhaupt empfanden wir im Test die Fernbedienung als große Stärke des Amazon-Sticks, ja geradezu als Kaufanreiz. Denn während man beim Rivalen Chromecast weniger technikaffine Zeitgenossen erst einmal in die Tücken der Chromecast-Steuerung am Android-Smartphone einführen muss, steuert man den Amazon-Stick einfach, wie es sich bei einem TV-Zuspielgerät gehört: per Fernbedienung.