Sorge um Kinder-Gesundheit

Das Nervenkostüm vieler Eltern, besonders in und um St. Pölten, wird strapaziert. Auch wenn keine Krankheit den Nachwuchs ans Bett fesselt, bereitet der Mangel an Kinderärzten den Familien Kopfzerbrechen. Denn aus gutem Grund müssen die Kleinen regelmäßig untersucht werden, damit alle Auflagen des Mutter-Kind-Passes erfüllt sind. „Zu dem Mangel ist es wegen vieler Pensionierungen gekommen“, erklärt Patientenanwalt Gerald Bachinger im ORF-Interview. Auch in der Landeshauptstadt wird die Situation seit Jänner durch den Ruhestand einer Kinderärztin verschärft - Nachfolger ist keiner in Sicht. Im Umland ist seit 2016 eine Kassenstelle frei, landesweit sind es acht Ordinationen für Kinderheilkunde.