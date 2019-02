Frischer Wind im Gasteinertal

In Bad Gastein blickt Bürgermeister Gerhard Steinbauer (VP) auf 15 Jahre zurück: „Die Gemeinde war damals hoch verschuldet und die Infrastruktur am Ende.“ Rund 40 Millionen Euro wurden in seiner Amtszeit schon in die kommunale Infrastruktur investiert. Und im Vorjahr dann der Paukenschlag: Für den heruntergekommenen Straubingerplatz wurden Investoren gefunden. Die Hirmer Gruppe baut bis 2023. Und noch eine gute Nachricht: „Auch das Hotel Mirabell hat neue Eigentümer“, freut sich der Bürgermeister. Das Mobilitätskonzept für den Ort steht mittlerweile, es kommt ein Tunnel und keine Rolltreppe. Politisch will es der mächtige VP-Chef (derzeit 12 von 21 Mandaten) noch einmal wissen.