Auch ohne Heilung gutes Leben mit Krebs möglich

Jedes Jahr erhalten rund 4000 Menschen in Tirol die niederschmetternde Diagnose Krebs. Insgesamt leben im Land rund 40.000 Frauen und Männer mit der Diagnose Krebs. Dank medizinischem Fortschritt überleben viele Menschen, auch wenn Heilung oft nicht möglich ist. Besonders hoch ist laut Spezialisten der Klinik Innsbruck die Überlebensrate bei jenen Patienten, die an einer klinischen Studie teilnehmen. Mehr als 100 werden derzeit in Innsbruck durchgeführt. Aus Anlass des Weltkrebstages am 4. Februar beleuchtet die „Krone“ die Situation in Tirol.