Netflix & Co. starten „großen Kampf um die Bilder“

Zehn Oscar-Nominierungen: Mit seiner Produktion „Roma“ bricht Netflix gerade in die Domäne des klassischen Kinos ein. Noch vergangenen Sommer hatte Cannes ein Veto gegen alle Produktionen des Streamingdienstes eingelegt, nur Kinofilme durften im Festival laufen. Dann bekam „Roma“ in Venedig den Goldenen Löwen. Und jetzt hat der Schwarz-Weiß-Film Aussicht auf mehrere Oscars. Auch die am Donnerstag startende Berlinale stellt sich dem wachsenden Gewicht von Netflix, Amazon Prime und anderen Streaminganbietern. Zwei Produktionen - darunter „Elisa y Marcela“ von Netflix - sind in Berlin mit dabei.