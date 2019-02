Betrüger zockte Mühlviertler am Telefon ab

Codes abgefischt

Im Verlauf des Gesprächs, das auf Englisch geführt wurde, wurde der Mühlviertler zu einem weiteren „Mitarbeiter“ weitergeleitet. Der redete fünfeinhalb Stunden mit dem Opfer, ließ sich Zugangsdaten geben und einen Fernzugriff am Rechner und auch am Handy einrichten. Dann horchte er noch die Bankdaten aus und fischte durch den Fernzugriff am Handy rund 20 Mal Sicherheitscodes für Banküberweisungen ab und konnte so im Hintergrund 3400 Euro abbuchen.