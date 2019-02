132 Gesetze und Verordnungen in Oberösterreich

Zusatz „Rechtsbereinigung“ ist nur Nostalgie

Was sagt FPÖ-Landtagsabgeordnete Ulrike Wall dazu? Sie ist ja Obfrau des „Petitions- und Rechtsbereinigungsausschusses“ des Landtags und müsste so eigentlich eine begeisterte „Shredderin“ von Paragrafen sein, siehe Karikatur. Doch das Wort „Rechtsbereinigung“ ist hier höchstens ein nostalgischer Zusatz, denn die hat es in diesem Ausschuss schon lange nicht mehr gegeben, Wall kam im Oktober 2009 in den Landtag, das bisher letzte „Oö. Rechtsbereinigungsgesetz“ stammt aus dem Jahr 1999, mit dem wurde unter anderem das Gesetz über „Ehrenkränkungen“ aus dem Jahr 1975 aufgehoben.