Hund mit Pfefferspray attackiert: Geldstrafe!

„Wir haben im Garten mit dem Ball gespielt, als plötzlich der andere Hund - ohne angeleint zu sein - auftauchte“, erinnerte sich das „Frauerl“ (28) des Mischlingshundes am Freitag am Innsbrucker Landesgericht. Neugierig soll „Rambo“ auf den Vierbeiner zugesteuert sein. „Er wollte ihn, wie unter Hunden üblich, beschnüffeln“, meinte die Zeugin, die erst gar nicht mitbekommen hatte, dass ihr Hund mit Pfefferspray attackiert wurde. „Als der Mann zu mir sagte, dass ich ihn nur ein bisschen auswaschen muss, dachte ich erst, er habe Rambo einen Ball geschenkt“, so die 28-Jährige. "Erst dann bemerkte ich, dass mein Hund rote und geschwollen Augen hatte.