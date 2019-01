Schwerer Forstunfall: Rumäne in Lebensgefahr

Das Gelände bei der Teichalm ist extrem steil und von Schnee bedeckt. Ein 38-jähriger Rumäne führte dort mit seinen Kollegen Schlägerungsarbeiten durch. Plötzlich wurde er zwischen zwei Bäumen im Brustbereich eingeklemmt. Seine Kollegen schlugen Alarm, so schnell wie möglich waren die Einsatzkräfte (Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Rettungshubschrauber, ...) vor Ort. Die Rettungsarbeiten gestalteten sich aber schwierig: So musste er von der Feuerwehr zuerst per Seilwinde geborgen werden. Dann übernahm ihn der Notarzt.