„Metro Exodus“ erscheint am PC exklusiv bei Epic

„Metro Exodus“ ist der dritte Teil einer beliebten Shooter-Reihe, die im postapokalyptischen und nuklear verseuchten Russland spielt. In den ersten Teilen trieb sich der Spieler in der Moskauer Metro herum, wo sich die Menschen vor der Strahlung an der Oberfläche versteckt halten. Im dritten Teil wagt er sich endlich an die Oberfläche und erkundet die verstrahlten russischen Weiten.