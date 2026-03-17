Trotz Waffenverbot: Kriegsmaterial sichergestellt

Am Montagnachmittag war es in dem 1600-Einwohner-Ort zu einem Großeinsatz gekommen. Schwer bewaffnete Polizisten, darunter die Spezialeinheit Cobra, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) sowie Kräfte der Bereitschaftseinheit und des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE), rückten mit gepanzerten Fahrzeugen an. Das Gebiet rund um das betroffene Objekt wurde großräumig abgesperrt.