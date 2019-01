„Fortnite“-Macher holen immer mehr Exklusiv-Games

So will etwa Ubisoft - die Franzosen haben ihre Titel in den letzten Jahren sowohl auf Steam als auch im hauseigenen Rivalen Uplay veröffentlicht - sein kommendes Online-Endzeitspiel „The Division 2“ nur bei Uplay und Epic veröffentlichen. Und auch einige kleinere Entwickler wollen ihre Titel exklusiv im Epic-Store anbieten beziehungsweise tun dies bereits.