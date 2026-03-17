Verstappen „wirft Spielsachen aus dem Kinderwagen“

„Racing war ziemlich gut“

Generell bewertet Steiner die Entwicklung der Formel 1 positiv. Das Racing sei bereits jetzt „ziemlich gut“ gewesen. „Natürlich mögen Leute wie Max vielleicht keine Veränderungen. Und er ist es nicht gewohnt, nicht in einem der besten Autos zu sitzen“, sagte Steiner. „Das hilft seiner Stimmung gegenüber den neuen Regeln natürlich nicht.“ Seiner Meinung nach werde sich das neue Reglement ohnehin noch weiter entwickeln: „Alle Teams lernen im Moment noch, weil die Technologie so komplex ist.“