Diese 9 Parfums duften nach Rose

Kaum jemand, der nicht gerne an einer Rose schnuppert - ob man will oder nicht, dieser einzigartige Duft zieht einfach in den Bann. Nicht von ungefähr kommt der Name, den man der edlen Blume, die schon in der Antike von vielen griechischen Dichtern gerühmt wurde, verlieh. Als Königin der Blumen regiert und verzaubert Sie heute wie damals die Sinne. Lassen auch Sie sich von ihr betören, mit einer der folgenden Parfums gelingt dies garantiert.