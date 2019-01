„Im Pfusch ist das schon ein markanter Fall!“

„OÖ-Krone“: Sozialbetrug in Linz in großem Stil. Ist das auch für Sie als erfahrenen Experten für Schattenwirtschaft etwas Besonderes?

Friedrich Schneider: Im Pfusch ist das jetzt ein markanter Fall. Von 100 Baufirmen sind 5 oder 6 schwarze Schafe, der Rest arbeitet völlig korrekt. Wennman aber betrügen will, dann macht man es so, wie die jetzt enttarnte Firma: Man meldet die Leute nicht oder nur geringfügig an und bezahlt sie darüber hinaus schwarz. Oder man meldet alle an und geht dann nach ein paar Wochen in Konkurs und zahlt gar nichts.