AMD Gonzalo: Das Herzstück von PS5 und neuer Xbox?

PlayStation 4 und Xbox One werden heuer sechs Jahre alt, und in der Gamer-Szene beginnt langsam die Gerüchteküche über ihre möglichen Nachfolger zu köcheln. Eine Quelle aus Asien will nun in Unterlagen von AMD Hinweise auf den Prozessor gefunden haben, der das Herzstück der nächsten Konsolengeneration werden könnte. Und der ist ganz schön stark …