Dry Brushing: Ihre Haut wird es lieben

Wenn Sie den ganzen Körper peelen wollen, beginnen Sie am besten mit langen Streichbewegungen in Richtung Herz an den Füßen. Am Po folgen dann kreisende Bewegungen, die Sie am Bauch im Uhrzeigersinn fortführen. Bei den Armen bürsten Sie zuerst den Handrücken, dann weiter über die Armaußenseite bis hoch zur Schulter. Anschließend auf die gleiche Weise der Innenarm. Mit einer passenden Bürste können Sie auch das Gesicht trockenpeelen.