Technikbranche erwartet heuer Billionengeschäft

Sorge innerhalb der Branche schürt indes der noch immer ungelöste Handelskonflikt zwischen der US-Regierung von Donald Trump und der Regierung in Peking. „Wenn China eine Erkältung bekommt, haben wir den Schnupfen“, sagte CTA-Präsident Gary Shapiro. „Die Wirtschaftsräume stehen in Wechselbeziehungen, das versteht Präsident Trump nicht so ganz“. Die Motive des Staatschefs seien „angemessen, aber seine Taktik ist ungeeignet“.