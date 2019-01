Brandstiftung: Holz und Lkw gingen in Flammen auf

Ein ohrenbetäubender Knall weckte in der Nacht zum Montag die Bewohner der Berggasse in Birkfeld (Bezirk Weiz): Der Reifen eines Klein-Lkw war explodiert, das Fahrzeug stand in Flammen. Die Polizei vermutet dahinter eine Brandstiftung. Wenige Stunden zuvor war nämlich auch ein Holzstapel in Flammen aufgegangen.