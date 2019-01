Das sind die besten Smartphones zum Fotografieren

Platz zwei für Apples iPhone XS Max

Der zweite Platz mit einem Gesamtscore von 105 Punkten geht an Apples iPhone XS Max. „Das Highlight der Kamera ist ihre hervorragende Videoqualität bei hellem Licht. Aufnahmen, die an einem hellen Tag im Freien aufgenommen wurden, zeigen einen sehr großen Dynamikumfang, lebendige Farben und einen hohen Detailgrad. Darüber hinaus sorgt ein sehr effektives Bildstabilisierungssystem dafür, dass die Kameraverwacklung auf ein Minimum reduziert wird, was das neue iPhone zu einer verlockenden Option für jeden mobilen Videoshooter macht“, so das Fazit der Experten. Verbesserungspotential orten diese noch beim Zoom.