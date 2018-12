Nicht geblinkt: Auto stürzte über Böschung

Am Heiligen Abend gegen 8.20 Uhr fuhr ein Tiroler (36) mit seinem Auto von der Ötztaler Höhe Richtung Roppen. Als er auf Höhe Einfahrt Rammelstein einen langsamer fahrenden Pkw überholen wollte und sich bereits auf der Gegenfahrbahnhälfte befand, bog dieser PKW ohne zu Blinken nach links ab. Nach einer Notbremsung geriet der 36-Jährige mit seinem Wagen auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto kam von der Straße und stürzte vier Meter über die Böschung, überschlug sich und kam in einem Graben zum Stillstand. Der Lenker unverletzt, am Wagen entstand Totalschaden. Das zweitbeteiligte Fahrzeug, vermutlich ein silberfarbener Kleinwagen, Imster Kennzeichen hielt an der Unfallstelle nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Sautens fort. Die Polizei Oetz bittet allfällige Zeugen, sich zu melden: 0 59 133 / 7106.