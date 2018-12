Polizei schnappte eifrigen Fahrraddieb (17)

Neun gestohlene Fahrräder und ein Tretroller - die Polizei Saggen ging am Donnerstag einem Hinweis nach, der sie zur Beute eines Fahrraddiebes führte. Der erwischte 17-Jähriger gab vor der Polizei an, die Fahrradsicherungen zum Teil mit einer Zange aufgebrochen zu haben. Er habe die Bikes dann mitgenommen, um sie irgendwann zu verkaufen. So weit kommt es nun wohl nicht mehr - im Gegenteil: „Der Beschuldigte wird nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt“, informiert die Polizei.