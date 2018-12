Zeugenaufruf: 62-Jähriger auf Schutzweg angefahren

Am Mittwoch gegen 6.45 Uhr wurde ein 62-Jähriger aus dem Rohrbach in der Khevenhüllerstraße, in Linz nächst der Kreuzung mit der Krankenhausstraße, am Schutzweg, von einem unbekannten Fahrzeuglenker/einer unbekannten Fahrzeuglenkerin angefahren und verletzt. Der Unfalllenker bog von der Krankenhausstraße aus Richtung Südbahnhof kommend nach rechts auf die Khevenhüllerstraße ein.