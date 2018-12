Florida: Auch im Winter der Sonne entgegen

Während eines Bootsausflugs wird Besuchern eindrucksvoll präsentiert, wie die Naturschwämme vom Meeresboden an die Oberfläche geholt werden – selbstverständlich in antiquierter Taucherausrüstung. Das Equipment wiegt 80 Kilogramm, etwa so viel wie der Mann im Anzug auch. „Vor zehn Jahren haben wir noch mehr als zwölf Millionen Schwämme pro Jahr aus dem Golf geholt, jetzt sind es höchstens noch zwei Millionen“, erzählt Bootsführer Georgius Billiris. Sein Vater war einer der ersten Griechen in Tarpon Springs, er selbst war auch Schwammtaucher. Heute ist der Tourismus an die Stelle des einst blühenden Handels mit dem Badeutensil aus dem Meer getreten. Ein typisches Mitbringsel von hier darf heute nicht fehlen: Schwämme, was sonst.