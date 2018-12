Schlägertruppe prügelt Oberländer (31) ins Spital

Es hätte wohl irgendwie jeden treffen können! Offenbar ohne wirklichen Grund sollen fünf junge Männer im September einen Oberländer (31) in Imst brutal attackiert und ins Spital geprügelt haben. Von den fünf mutmaßlichen Schlägern saßen am Dienstag aber nur vier in Innsbruck vor Gericht. Denn einer war angeblich krank.