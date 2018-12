Kaninchen-Quartett vor Kältetod gerettet

Vier Kaninchen verdanken ihr Leben zwei aufmerksamen Tierfreundinnen: Die beiden Damen waren am vergangenen Freitag mit einem Hund in einem Wald bei Forchtenstein im Bezirk Mattersburg spazieren, als der Vierbeiner plötzlich etwas witterte. Die beiden Frauen entdeckten daraufhin eine graue Plastikkiste, in welche Unbekannte vier Kaninchen zusammengepfercht und rücksichtslos mitten im Wald abgestellt hatten.