Nach Chile verkauft

Mühlviertler Technologie funkt mit dem Weltraum

Oberösterreich
07.09.2025 15:00
Die Rakete von Isar Aerospace mit Heliumtanks von Peak Technology.
Die Rakete von Isar Aerospace mit Heliumtanks von Peak Technology.(Bild: AFP/STR)

Statt „Der Adler ist gelandet“ – der berühmte Funkspruch nach der ersten bemannten Mondlandung, im englischen Original „the Eagle has landed“ – heißt es im Mühlviertel wohl bald: „Die Orbyx-Kuppel ist gelandet!“ Und zwar auf einem rund 3000 Meter hohen Berg in der Atacama-Wüste in Chile. 

Dorthin haben die beiden Unternehmen ASA Astrosysteme und Innovametall aus dem Bezirk Freistadt ihr gemeinsames Produkt verkauft. In der auf Orbyx getauften Kuppel (produziert von Innovametall) ist ein Teleskop (entwickelt von ASA) verbaut, das mittels Quantenkommunikation mit dem Weltraum funken kann. Wobei „funken“ eigentlich nicht ganz richtig ist: „Es wird quasi ein Laserstrahl von einem Satelliten Richtung Erde geschickt. In diesem Laserstrahl werden Daten übertragen“, erklärt Klaus Pichlbauer, Geschäftsführer von Innovametall. „Das ist die Zukunft, weil es im Vergleich zur jetzigen Funktechnologie abhörsicher und viel, viel schneller ist.“

Quantenkommunikation ist „irrer Wachstumsmarkt“
Die neueste Kuppel hat die Polnische Akademie für Wissenschaften von den Mühlviertler Unternehmen für ihr Observatorium in Chile gekauft. Der Transport soll im Herbst erfolgen und wird auch eine logistische Herausforderung: „Die Kuppel wiegt etwa 25 Tonnen, hat nicht ganz zwölf Meter Durchmesser und ist rund 14 Meter hoch“, sagt Pichlbauer. Dank der modularen Bauweise kann sie zerlegt und mit Containern verschifft werden.

Die Orbyx-Kuppel von Klaus Pichlbauers Innovametall
Die Orbyx-Kuppel von Klaus Pichlbauers Innovametall(Bild: INNOVAMETALL/Gutenthaler)

Mehr als ein Jahr dauerte die Entwicklung der Kuppel, die das sensible Teleskop darin schützt. Etwa zehn Stück davon hat Innovametall bereits produziert und neben Chile beispielsweise auch nach Marokko und Namibia verkauft. „Es ist ein irrer Wachstumsmarkt“, meint Pichlbauer. „Bei der Quantenkommunikation sind wir in Österreich führend. Jetzt geht es in Richtung Industrialisierung. Da können wir wirklich etwas beitragen.“

Neben den beiden Mühlviertler Firmen ist in Oberösterreich auch noch Peak Technology aus Holzhausen in der Weltraum-Branche aktiv. Das Technologieunternehmen hat Kunden in Europa und Amerika und produziert etwa Heliumtanks für Trägerraketen sowie Tanks für Satelliten.

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
