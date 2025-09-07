Mühlviertler Technologie funkt mit dem Weltraum

Dorthin haben die beiden Unternehmen ASA Astrosysteme und Innovametall aus dem Bezirk Freistadt ihr gemeinsames Produkt verkauft. In der auf Orbyx getauften Kuppel (produziert von Innovametall) ist ein Teleskop (entwickelt von ASA) verbaut, das mittels Quantenkommunikation mit dem Weltraum funken kann. Wobei „funken“ eigentlich nicht ganz richtig ist: „Es wird quasi ein Laserstrahl von einem Satelliten Richtung Erde geschickt. In diesem Laserstrahl werden Daten übertragen“, erklärt Klaus Pichlbauer, Geschäftsführer von Innovametall. „Das ist die Zukunft, weil es im Vergleich zur jetzigen Funktechnologie abhörsicher und viel, viel schneller ist.“