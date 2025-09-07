Pensionist (67) geriet mit Hand in Holzspalter

Ereignet hat sich der verheerende Unfall am Samstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, in Ehrwald. Der 67-jährige Einheimische war auf seinem Grundstück mit Holzarbeiten beschäftigt. „Dabei geriet er mit seiner rechten Hand zwischen Holzscheit und Holzspalter, zeitgleich betätigte er den Hebel zum Starten der Maschine mit seinem Fuß“, schildert die Polizei den Hergang.