Schwerer Arbeitsunfall

Pensionist (67) geriet mit Hand in Holzspalter

Tirol
07.09.2025 15:48
Bei Arbeiten mit einem Holzspalter kam es zum schrecklichen Unfall.
Bei Arbeiten mit einem Holzspalter kam es zum schrecklichen Unfall.(Bild: tom)

Schrecklicher Arbeitsunfall im Tiroler Außerfern: Ein 67-jähriger Senior geriet mit der Hand in einen Holzspalter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Einheimische musste nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der verheerende Unfall am Samstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, in Ehrwald. Der 67-jährige Einheimische war auf seinem Grundstück mit Holzarbeiten beschäftigt. „Dabei geriet er mit seiner rechten Hand zwischen Holzscheit und Holzspalter, zeitgleich betätigte er den Hebel zum Starten der Maschine mit seinem Fuß“, schildert die Polizei den Hergang.

Mit Notarzthubschrauber ins Spital
Die Hand wurde eingeklemmt. Der Pensionist erlitt schwere Verletzungen. Die alarmierte Rettung führte vor Ort die Erstversorgung durch. Schlussendlich wurde der 67-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

