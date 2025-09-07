Pensionist (67) geriet mit Hand in Holzspalter

Schrecklicher Arbeitsunfall im Tiroler Außerfern: Ein 67-jähriger Senior geriet mit der Hand in einen Holzspalter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Einheimische musste nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Ereignet hat sich der verheerende Unfall am Samstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, in Ehrwald. Der 67-jährige Einheimische war auf seinem Grundstück mit Holzarbeiten beschäftigt. „Dabei geriet er mit seiner rechten Hand zwischen Holzscheit und Holzspalter, zeitgleich betätigte er den Hebel zum Starten der Maschine mit seinem Fuß“, schildert die Polizei den Hergang.
Mit Notarzthubschrauber ins Spital
Die Hand wurde eingeklemmt. Der Pensionist erlitt schwere Verletzungen. Die alarmierte Rettung führte vor Ort die Erstversorgung durch. Schlussendlich wurde der 67-Jährige mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen.
