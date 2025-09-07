LIVE ab 15 Uhr: Wer gewinnt den GP von Italien?

16. Rennen in der Formel-1-Saison 2025: An diesem Wochenende steht der Grand Prix von Italien auf dem Programm – wer gewinnt in Monza? Wir berichten live (siehe unten).
An einem eigentlichen Feiertag für Ferrari geht es für die „Scuderia“ nach dem „Salto nullo“ von Zandvoort heute beim Formel-1-Heimspiel in Monza um den ersten Saisonsieg in der WM. Feiern werden die Tifosi zumindest den 50. Jahrestag von Niki Laudas erstem, am 7. September 1975 im Ferrari fixierten WM-Titel. Das Rennen steht im Zeichen dieses Triumphes. Triumphe feierte zuletzt aber nur McLaren in Serie, das Nummer-1-Team ist erneut Favorit.
Oscar Piastri und Lando Norris wieder erste Sieganwärter
Der Brite George Russell war Mitte Juni in Montreal im Mercedes der bisher letzte Nicht-McLaren-Sieger. In Spielberg, Silverstone, Spa und Mogyorod folgten „Papaya“-Doppelsiege, beim Zandvoort-Erfolg von WM-Leader Oscar Piastri verhinderte ein Ausfall des nun 34 Punkte zurückliegenden Briten Lando Norris einen weiteren Doppelschlag. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Monza sind beide wieder erste Sieganwärter, auch wenn 2024 Charles Leclerc siegte.
