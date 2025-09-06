Wir suchen Ihre besten Mondfinsternis-Fotos!

Eine totale Mondfinsternis wird am nächtlichen Himmel über Österreich am Sonntag zwischen 19:30 Uhr und 20:52 Uhr zu sehen sein. Die nächste dieser Art erwartet uns erst in knapp drei Jahren – lassen Sie sich also diese Gelegenheit nicht entgehen! Falls Sie dieses Himmelsereignis fotografieren, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns Ihre Aufnahmen zukommen zu lassen.
Ganz egal, ob Sie mit einer professionellen Kamera, einem Teleskop oder einfach mit dem Smartphone fotografiert – falls Ihnen ein toller Schnappschuss gelungen ist, lassen Sie uns diese gern zukommen! Verwenden Sie den Betreff „Mondfinsternis“, wenn Sie uns eine Mail an leserreporter@krone.at schicken oder nutzen Sie einfach das Formular direkt unter dem Artikel. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!
Hier können Sie mitmachen:
