Betrunkener Fahrer kracht auf Werksgelände in Zaun

Bei dem Unfall wurden der Zaun, der Eingang zum Betriebsgelände sowie ein Steuer- bzw. Telekommunikationskasten beschädigt. Auch der BMW wurde arg in Mitleidenschaft gezogen, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Da der beim Lenker durchgeführte Alkotest eine erhebliche Alkoholisierung ergeben hatte, kassiert die Polizei seinen Führerschein noch an Ort und Stelle ein. Eine Anzeige folgt.