Betrunkener Fahrer kracht auf Werksgelände in Zaun

Voll wie eine Haubitze setzte sich am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Nüziders (Vorarlberg) ein 19-jähriger Pkw-Lenker hinter das Steuer. Recht weit kam er nicht. Dem jungen Mann, der gemeinsam mit einem Kollegen unterwegs war, wurde eine Linkskurve auf der L193 zum Verhängnis.
Der BMW des jungen Mannes wurde von der Straße im Kuhbrückweg geschleudert, prallte gegen die Mauer eines Betriebsgeländes und blieb schließlich vor einem Zaun liegen. Beide Männer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.
Bei dem Unfall wurden der Zaun, der Eingang zum Betriebsgelände sowie ein Steuer- bzw. Telekommunikationskasten beschädigt. Auch der BMW wurde arg in Mitleidenschaft gezogen, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Da der beim Lenker durchgeführte Alkotest eine erhebliche Alkoholisierung ergeben hatte, kassiert die Polizei seinen Führerschein noch an Ort und Stelle ein. Eine Anzeige folgt.
Kommentare
