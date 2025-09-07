Pkw brannte auf A2 Südautobahn vollständig aus

Aus noch ungeklärter Ursache stand ein Auto am Sonntagnachmittag auf der Südautobahn in Kärnten zwischen Bad St. Leonhard und der Pack in Flammen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.
Als die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 16 Uhr vor Ort beim Übelskogeltunnel auf der A2 zwischen Bad St. Leonhard und der Pack eintrafen, war schon klar, dass das Auto nicht mehr zu retten war. Wie es zu dem Feuer gekommen war, muss noch geklärt werden. „Wir wurden gemeinsam mit der FF Preitenegg alarmiert“, berichtet die FF Bad St. Leonhard. „Beim Eintreffen stand der Pkw bereits in Vollbrand.“
Die Feuerwehren machten sich gleich ans Werk. „Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung auf den angrenzenden Wald erfolgreich verhindert werden“, so die FF Bad St. Leonhard, die nach einer Stunde wieder einrücken konnten.
