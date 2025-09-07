Vorteilswelt
Dankbar für Tochter

Orlando Bloom spricht über Trennung von Katy Perry

Society International
07.09.2025 16:34
Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom sind offiziell seit ungefähr zwei Monaten ...
Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom sind offiziell seit ungefähr zwei Monaten getrennt.(Bild: AP/APA/Jordan Strauss/Invision)

Schauspieler Orlando Bloom (48) hat erstmals über seine Trennung von Popstar Katy Perry (40) gesprochen. Er sei „für all das dankbar“, sagte er in der US- amerikanischen Fernsehshow „Today“. „Wir haben die schönste Tochter (die fünfjährige Daisy, Anm.).“

„Uns geht es großartig. Uns wird es großartig gehen. Es herrscht nichts als Liebe“, sagte der „Fluch der Karibik“-Star. Derzeit steht Bloom für den Thriller „The Cut“ vor der Kamera, in dem er einen ehemaligen Boxer spielt. „Letztendlich handelt diese Geschichte von den Kämpfen, denen wir alle gegenüberstehen, und davon, was nötig ist, um unsere inneren Dämonen zu bekämpfen und Selbstakzeptanz zu finden“, sagte er vor wenigen Wochen zu dem US-Magazin „People“.

Sprecherinnen und Sprecher von Bloom und Perry bestätigten die Trennung offiziell am 3. Juli. Ihre Beziehung hatte etwa zehn Jahre gehalten. Vor der offiziellen Bekanntgabe hatte Bloom Gedanken des Schweizer Psychiaters und Psychotherapeuten Carl Jung auf Instagram gepostet, etwa zu Einsamkeit. Einsamkeit komme nicht von fehlenden Menschen im Umfeld, sondern von der Unmöglichkeit, Dinge zu kommunizieren, die einem wichtig seien, heißt es dort etwa. Denken ist schwierig, daher urteilen die meisten Menschen, lautet ein weiteres Zitat.

Hier sehen Sie das Posting zu den Zitaten von Carl Jung:

Lesen Sie auch:
Aus und vorbei! Katy Perry und Orlando Bloom gehen getrennte Wege – nur für ihre Tochter Daisy ...
Aus und vorbei!
Katy Perry & Orlando Bloom bestätigen Liebes-Aus!
04.07.2025
Nach Trennung
Perry und Bloom bei Bezos' Flitterwochen dabei
08.07.2025

Ex-Frau: „Große, glückliche Familie“
Bloom war bereits einmal verheiratet und hat aus dieser Ehe einen Sohn. Ex-Frau Miranda Kerr (42) hat laut eigener Aussage ein gutes Verhältnis mit Katy Perry und Bloom. „Ich habe Orlando und Katy beide tatsächlich erst am Wochenende gesehen. Wir haben den Geburtstag von Daisy gefeiert. Wir sind eine große, glückliche Familie“, sagte sie einen Tag vor der Ausstrahlung der Show „Today“. Bloom deutete in dieser auch an, dass die Trennung von Perry keine spontane Entscheidung gewesen sei.

