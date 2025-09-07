Orlando Bloom spricht über Trennung von Katy Perry

„Uns geht es großartig. Uns wird es großartig gehen. Es herrscht nichts als Liebe“, sagte der „Fluch der Karibik“-Star. Derzeit steht Bloom für den Thriller „The Cut“ vor der Kamera, in dem er einen ehemaligen Boxer spielt. „Letztendlich handelt diese Geschichte von den Kämpfen, denen wir alle gegenüberstehen, und davon, was nötig ist, um unsere inneren Dämonen zu bekämpfen und Selbstakzeptanz zu finden“, sagte er vor wenigen Wochen zu dem US-Magazin „People“.