Premier zeigt zerstörte Räume im Regierungssitz

In dieser Nacht hätte die russische Armee 805 Drohnen und 13 Raketen abgefeuert und vier Menschen in Kiew getötet und 44 weitere verletzt. Dass Russland keinen Frieden wolle, sei klar, sagte Svyrydenko. Die Barbarei werde die tägliche Arbeit der ukrainischen Regierung aber nicht beeinträchtigen, stellte die Premierministerin klar. Das Land bräuchte eine stärkere Luftabwehr, um die Städte und das Energiesystem zu schützen. Zudem bräuchte es härtere Sanktionen, damit Russland weniger Geld mit Öl und Gas verdiene.