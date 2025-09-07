Dieses alte Wissen ist vom Aussterben bedroht

Schon als Kind rannte Johannes Barotanyi nach der Schule direkt in die Werkstatt seines Vaters. Zwischen winzigen Zahnrädchen, feinen Schrauben und tanzenden Zeigern verlor sich der Bursche stundenlang – und zerlegte neugierig selbst den ersten Wecker. Heute zählt der 64-Jährige zu den Meistern, fertigt und repariert Uhren. Doch der Vertreter der Wiener Uhrmacher in der Wirtschaftskammer blickt mit Sorge in die Zukunft.