Kletterer stürzt wegen Felssturz ab

Felsstürze eher selten

Zu Felsstürzen oder Steinschlag komme es am Hochkönig eher im Birgkar, sagt Wolfgang Hagenmüller, Leiter der Bergrettungs-Ortsstelle Mühlbach. Eher selten geschehe das an der Südwand, wo die beiden Tschechen unterwegs waren. Hagenmüller kann sich nur an einen tödlichen Unfall durch Steinschlag erinnern in dem Bereich, das sei aber auch schon länger als 25 Jahre her.