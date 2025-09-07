Jarmusch: „Wir sind doch alle irgendwie verkorkst“

Sie sind seit Jahrzehnten mit Tom Waits eng befreundet, er spielt auch im Film mit. Wie würden Sie Ihre Freundschaft beschreiben?

Wir sind mittlerweile wie Brüder geworden, die Beziehung wird immer tiefer. Wir haben viele schräge Abenteuer erlebt, er ist einfach der Beste. Aber beim Dreh war er von der präzisen Spielart von Adam Driver und Mayim Bialik, die seine Kinder mimen, eingeschüchtert. Er spielt viel freier und spontaner. Er sagte zu mir: ,Ich glaube, du hast da zwei professionelle Killer engagiert.’ Ich sagte: ,Mach dir keine Sorgen, wir machen das auf unserer Art’, das hat ihn beruhigt.