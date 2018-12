Regionalität wird bei Fischzucht immer wichtiger

4,5 Millionen Euro Umsatz

In Oberösterreich gibt es insgesamt 39 Fischereireviere, in denen mehr als 90.000 Fischkartenbesitzer ihrem Hobby regelmäßig nachgehen. Jährlich werden 700 Tonnen an Speise- und Besatzfischen produziert. Den Hauptanteil machen mit 660 Tonnen Forellen und Bachsaiblinge aus. Bei karpfenartigen Fischen, nur rund 40 Tonnen, gibt es noch großes Entwicklungspotenzial. Zur Zeit erwirtschaftet die Fischbranche in Oberösterreich rund 4,5 Millionen Euro Umsatz.