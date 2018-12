Die fünf spektakulärsten Datenverluste des Jahres

Ein Kunde in Polen hatte wirklich Pech, als er von seinem Handy ein paar Urlaubsbilder auf einer Party zeigen wollte. Er stand auf einem Balkon und rauchte, als er in einem Moment der Unachtsamkeit das Telefon über das Geländer fallen ließ, 13 Stockwerke in die Tiefe. Obwohl sich das später auf dem Bürgersteig gefundene Mobiltelefon in einem recht fragilen Zustand befand, konnten 100 Prozent der Daten auf dem Gerät wiederhergestellt werden.