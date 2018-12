Mit Auto gut einhundert Meter in Wald abgestürzt

Am Sonntag in der Früh fuhr der 48-jährige Österreicher mit seinem Auto von Innerpenningberg in Richtung Hopfgarten. Aus bisher noch unbekannter Ursache geriet der Mann gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrzeug über den Straßenrand hinaus und prallte zuerst gegen eine Einfriedungsmauer eines Wohnhauses.