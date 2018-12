Stiefvater und Sohn sterben bei Wohnhausbrand

Horror in der Nacht zum dritten Adventsonntag im oberösterreichischen Bad Kreuzen: In einem Einfamilienhaus starben ein 69-Jähriger und sein gelähmter Stiefsohn. Der Stiefvater hatte versucht, den 45-Jährigen zu retten, sie brachen wenige Meter vom rettenden Ausgang zusammen. Das Feuer dürfte in der Küche ausgebrochen sein. Die Experten gehen von einem elektrischen Defekt in den Kabelführungen oder einem Hitzestau bei einem mobilen Heizlüfter als mögliche Ursache aus.