Perjenntunnel: 2. Röhre für Verkehr freigegeben

Nach dreijähriger Bauzeit eröffneten zahlreiche Ehrengäste - darunter Tunnelpatin Andrea Geiger und Landeshauptmann Günther Platter - die neue Röhre an der S 16 Arlberg Schnellstraße. Das bedeutet: Der Verkehr wird voraussichtlich im Laufe des 17. Dezembers in die neue Röhre umgeleitet. Ab dann starten die Sanierungen in der mittlerweile knapp 40 Jahre alten Bestandsröhre.