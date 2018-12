Bruckner Orchester schaffte es in US-Hitliste

Im Oktober veröffentlicht

Die Aufnahme wurde schließlich heuer am 11. Oktober veröffentlicht - und fiel auch den Journalisten der „New York Times“ in den USA positiv auf! In der einflussreichen Tageszeitung wurde der zweite Satz der Bruckner-Orchester-Aufnahme in die Hitliste der besten 25 Klassik-Tracks des Jahres 2018 aufgenommen und als „fesselnd“ und „unerwartet leichtfüßig“ beschrieben. Neben dem Bruckner Orchester finden sich auf der US-Hitliste so große Namen wie die Berliner Philharmoniker oder das BBC Symphony Orchestra.