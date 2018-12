Frau ließ schwer verletztes Katzenbaby leiden

„Ich war schwanger und war erstmals in meinem Leben mit dem Tod konfrontiert“, erklärte die Montessori-Pädagogin ihre Angst, dass das Katzenbaby eingeschläfert wird. Fünf Tage lang versuchte die Frau das bereits hirntote Tier mit homöopathischen Mitteln aufzupäppeln. „Meine Tierärztin gab mir das Gefühl, dass sie aktive Sterbehilfe leisten will. Und das wollte ich nicht“, so die 37-Jährige, die mit ihren Kindern, dem Lebensgefährten und zehn Katzen in einer 100-Quadratmeter- Wohnung lebt. Da sie laut Richterin keinen Vorsatz hatte, das Tier zu quälen, wurde sie freigesprochen. „Aber ich werde alles tun, dass ihnen die Katzen genommen werden. Und ich hoffe nicht, dass sie bei den Kindern ärztliche Hilfe verweigern.“