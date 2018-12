5000 Haushalte ohne Strom

Bis zu 5000 Kunden der EVN waren vorübergehend von dem Stromausfall betroffen. „Der überwiegende Teil war aber bereits nach wenigen Minuten wieder am Netz, weil wir von der Zentrale aus auf andere Leitungen umschalten können“, erklärt Sprecher Stefan Zach. Nur in einigen Haushalten dauerte es bis kurz vor 13 Uhr, bis die Stromversorgung wieder hergestellt war. Bei der Fehlersuche habe man nämlich anfänglich keinen Fehler entdecken können. „In solchen Fällen müssen wir das Netz wieder Schritt für Schritt hochfahren. Das kann aus Sicherheitsgründen leider dauern“, so Zach.