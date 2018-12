St. Veit: Schaumbad nach Unfall an der Tankstelle

Stadtauswärts fuhr Montag gegen 17.45 Uhr eine 22-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk St. Veit, vom Hallenbad quer über die Völkermarkter Straße zur Tankstelle wollte eine 52-Jährige ihr Auto lenken, dürfte aber den von links kommenden Pkw übersehen haben. Die Fahrzeuge kollidierten und wurden auf das Areal der nahen Tankstelle geschleudert, wobei das Auto der 22-Jährigen gegen eine Zapfsäuleneinheit prallte und diese beschädigte. Sprit trat bei dem Vorfall keiner aus. Um jegliche Brandgefahr zu verhindern, brachte die Feuerwehr dennoch Schaum auf. Die 52-Jährige und ihre 17-jährige Tochter am Beifahrersitz wurden bei dem Zusammenprall verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. An beiden fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Alkotests an den Lenkerinnen verliefen negativ.