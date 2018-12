Cypress Hill: Kein Platz für Trendanbiederung

Vertonte Tüte Gras

Doch erstmals seit acht Jahren beruft sich das Kiffer-Quartett nicht nur auf Legendenverwaltung, sondern kreuzt mit neuem Material durch die Lande. „Elephants On Acid“ ist der unzweideutige Name des ersten Albums seit 2010 und landete hierzulande auf Platz 16 der Album-Charts - obwohl nicht jeder so glücklich mit dem neunten Studiorundling der Kalifornier war. Zu experimentell sei es ausgefallen, monierten manche Kritiker. Andere stießen sich an den arabischen Zutaten oder am Fehlen von ins Ohr gehenden Hooks und Melodien. Fürwahr - Cypress Hill haben sich 2018 etwas kreativer gespielt und selbst herausgefordert. Anstatt den x-ten Aufguss ihrer Klassiker „How I Just Kill A Man“ oder „Insane In The Brain“ zu reproduzieren, ließ man lieber wieder DJ Muggs in den Vordergrund und versuchte sich an Loops und spielerischen Sound-Fragmenten. Quasi die Vertonung einer ordentlichen Tüte Gras und somit wohl doch wieder programmatisch für die beliebten Urgesteine.