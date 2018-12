„Dicke Luft“ in der Gesundheitsholding des Landes

Dicke Luft in der Gesundheitsholding - vormals Gespag - des Landes! Warum? Das steht in einem anonymen Brief an die „OÖ-Krone“, mit der Begründung „damit die Bevölkerung erfährt, was wirklich abgeht“. Über Jahre sind zwei Protokoll-Versionen über die (wöchentlichen) Vorstandssitzungen angefertigt worden, eine lange und eine kurze ohne personelle Internas. Für Aufsichtsrat und Landesrechnungshof gab’s nur die Kurzversionen.